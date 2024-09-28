الطيار الذي قتل "نصر الله" لم يعرف تفاصيل المهمة إلا قبل وقت قصير من الإقلاع

كشف قائد سرب سلاح الجو الإسرائيلي، الذي نفذ الضربة القاتلة على زعيم حزب الله حسن نصر الله أمس الأول الجمعة، أن تفاصيل العملية لم يتم الكشف عنها للطيارين إلا قبل وقت قصير من التنفيذ.
وبحسب وكالة "رويترز"، نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن قائد السرب القول إن الطيارين لم يتلقوا تفاصيل الهدف إلا قبل وقت قصير من الإقلاع.
من جانبه، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، اللفتنانت كولونيل نداف شوشاني، إن العملية التي نُفذت الجمعة أطلق عليها اسم "النظام الجديد".
وأضاف المتحدث بأن العملية نُفذت بينما كان نصر الله وسلسلة القيادة العليا في حزب الله يجتمعون للتخطيط لتنفيذ المزيد من الهجمات على "إسرائيل".
وقال للصحفيين: "كانت لدينا معلومات استخباراتية في الوقت الفعلي، وفرصة عملياتية أتاحت لنا تنفيذ هذا الهجوم".
وقال الجيش الإسرائيلي أمس السبت إن "إسرائيل" نفذت الضربة القاتلة التي استهدفت نصر الله بعد أن علمت أنه سيجتمع مع عدد من كبار القادة في مقر القيادة المركزية للجماعة تحت الأرض في الضاحية الجنوبية لبيروت.
وجاءت الضربة بعد وقت قصير من تصريح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك بأن "إسرائيل" لن تقبل بوجود قوات حزب الله على حدودها، في أعقاب اغتيال عدد من كبار قياديي الجماعة خلال الأسابيع القليلة الماضية.
وقُتل نصرالله في غارة جوية إسرائيلية مدمرة على ضاحية بيروت الجنوبية، في ضربة قاسية للحزب وحلفائه، تدفع لبنان والشرق الأوسط نحو المجهول.
ومنذ الاثنين خلفت الضربات الإسرائيلية الكثيفة واسعة النطاق على لبنان أكثر من 700 قتيل، بحسب السلطات، بينهم عدد كبير من المدنيين.
والغارات التي نفذتها "إسرائيل" الجمعة هي الأعنف منذ حرب 2006 بين الدولة العبرية وحزب الله، التي استمرت 33 يومًا.