الطيار الذي قتل "نصر الله" لم يعرف تفاصيل المهمة إلا قبل وقت قصير من الإقلاع

كشف قائد سرب سلاح الجو الإسرائيلي، الذي نفذ الضربة القاتلة على زعيم حزب الله حسن نصر الله أمس الأول الجمعة، أن تفاصيل العملية لم يتم الكشف عنها للطيارين إلا قبل وقت قصير من التنفيذ.