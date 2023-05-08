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إيران.. مقتل رئيس دائرة مكافحة المخدرات خلال اشتباك مسلح

أثناء مواجهة لعصابة من المهربين بمياه الخليج في محافظة هرمزكان
إيران.. مقتل رئيس دائرة مكافحة المخدرات خلال اشتباك مسلح
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أعلن قائد حرس الحدود بمحافظة هرمزكان الإيرانية العميد بهادر إسماعيلي، مصرع رئيس دائرة مكافحة المخدرات التابع لحرس الحدود العقيد مسعود بركاس، خلال اشتباك مسلح أمس الاثنين، وفقًا لروسيا اليوم.

وتفصيلاً، أوضح "إسماعيلي" أن العقيد مسعود بركاس لقي مصرعه خلال اشتباك مسلح دار بين ضباط دائرة مكافحة المخدرات في قيادة حرس الحدود مع عصابة من المجرمين ومهربي المخدرات في مياه الخليج بمحافظة هرمزكان.

وأشار "إسماعيلي" إلى أن حرس الحدود يواصل عمليات ملاحقة عناصر العصابة بعد فرارهم من مكان الاشتباك، منوهًا بإصابة عددٍ منهم.

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