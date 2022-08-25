ألقت بنفسها من "التاسع".. انتحار طبيبة أردنية في عمّان

وبحسب "سكاي نيوز"، فإن الطبيبة أعلنت نيتها الانتحار على مواقع التواصل الاجتماعي، وكانت تتواجد في السكن المخصص للأطباء المناوبين، وقفزت من نافذة الطابق التاسع، وسقطت على الأرض ليل الأربعاء ليعثر على جثتها صباح اليوم بجانب المبنى.