توقُّف ثلثَيْ مستشفيات غزة عن العمل وإجلاء مدنيين من مستشفى الأمل

ويواجه وفق برنامج الأغذية العالمي، 70 بالمئة من سكان شمال غزة، جوعًا كارثيًّا، إلا أن جهود توصيل المساعدات المنقذة للحياة إلى الشمال يواجه عوائق بسبب القيود المفروضة على الوصول الإنساني والاعتداءات التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلية.