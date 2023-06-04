هيئة قناة السويس تعلن: حركةُ الملاحة منتظمة وتعامَلْنا باحترافية مع عُطل ناقلة النفط

صرّح الفريق "أسامة ربيع" رئيس هيئة قناة السويس المصرية، بأن حركة الملاحة بالقناة منتظمة من الاتجاهين؛ حيث نجحت الجهود في التعامل السريع مع عطل فني في ماكينات ناقلة البترول "SEAVIGOUR" بإتمام رباط الناقلة بجراج الكم 17 ترقيم قناة، بعد نجاح قَطرها بواسطة قاطرات الهيئة.
وأوضح "ربيع" أنه بمجرد الإبلاغ عن حدوث عطل في ماكينات الناقلة تم ربط السفينة والدفع على الفور بالقاطرات، لتبدأ أعمال توصيل القاطرات بالسفينة وقَطرها من مكان حدوث العطل بالكم 12 ترقيم قناة، إلى الكم 17 ترقيم قناة، وربطها هناك؛ وذلك بالتوازي مع جهود طاقم السفينة في إصلاح العطل الفني.
ووفق صحيفة "اليوم السابع" المصرية، يبلغ طول الناقلة التي ترفع علم مالطا 274 مترًا، وعرضها 48 مترًا، وحمولتها 82 ألف طن، ومن المقرر أن تستأنف السفينة عبورها بالقناة فور إصلاح العطل.
وأكد الفريق "ربيع" جاهزية هيئة قناة السويس للتعامل مع حالات الطوارئ المحتملة من خلال منظومة متكاملة تزخر بكفاءات ملاحية وخبرات متراكمة في أعمال الإنقاذ البحري ووحدات بحرية متخصصة في أعمال الإنقاذ البحري والتأمين الملاحي ومكافحة التلوث.
جدير بالذكر الإشارة، إلى أن حركة الملاحة بالقناة تشهد اليوم الأحد عبور 60 سفينة من الاتجاهين، بإجمالي حمولات صافية قدرها 3.5 ملايين طن.