هيئة قناة السويس تعلن: حركةُ الملاحة منتظمة وتعامَلْنا باحترافية مع عُطل ناقلة النفط

وأوضح "ربيع" أنه بمجرد الإبلاغ عن حدوث عطل في ماكينات الناقلة تم ربط السفينة والدفع على الفور بالقاطرات، لتبدأ أعمال توصيل القاطرات بالسفينة وقَطرها من مكان حدوث العطل بالكم 12 ترقيم قناة، إلى الكم 17 ترقيم قناة، وربطها هناك؛ وذلك بالتوازي مع جهود طاقم السفينة في إصلاح العطل الفني.