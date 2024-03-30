تراجع القيمة السوقية للنجم الأرجنتيني ميسي منذ انتقاله إلى أمريكا

وشارك ميسي (36 عامًا) في أول ثلاث مباريات مع فريقه الأمريكي في الموسم الحالي؛ حيث سجل ثلاثة أهداف؛ لكنه غاب عن المباريات الثلاث التالية بسبب الإصابة.