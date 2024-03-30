تراجع القيمة السوقية للنجم الأرجنتيني ميسي منذ انتقاله إلى أمريكا

تراجعت القيمة السوقية للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب فريق إنتر ميامي الأمريكي لكرة القدم، بشكل كبير في الفترة الأخيرة؛ بسبب سلسلة من الإصابات التي تَعرض لها خلال الموسم الجاري.
وشارك ميسي (36 عامًا) في أول ثلاث مباريات مع فريقه الأمريكي في الموسم الحالي؛ حيث سجل ثلاثة أهداف؛ لكنه غاب عن المباريات الثلاث التالية بسبب الإصابة.
وكشف تقرير موقع "ترانسفير ماركت"، المتخصص في تقييم القيم السوقية للاعبين، أن قيمة ميسي السوقية في شهر نوفمبر الماضي كانت 35 مليون يورو، لكنها انخفضت الآن إلى 30 مليون يورو.