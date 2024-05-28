هل هي مفيدة حقًّا؟.. جدلٌ بشأن المشروبات الغازية التي تحتوي على "بكتيريا نافعة"

وفي هذا الصدد، أوضحت أخصائية التغذية في جامعة ستانفورد، داليا بيرلمان، أن "البروبيوتيكس" يمكن أن تساعد في ملء الأمعاء بالبكتيريا الصحية التي تساعد على الهضم السليم وتساعد على تقليل الالتهاب الذي هو السبب الجذري لأمراض القلب والعديد من الحالات المزمنة الأخرى".