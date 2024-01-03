الأسلاك الشائكة تشعل الجدل بين إدارة بايدن وولاية تكساس على حدود المكسيك

طلبت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، من المحكمة العليا قطع الأسلاك الشائكة الموجودة بين ولاية تكساس والحدود المكسيكية، حيث يشهد هذا الحدود دخول أعداد كبيرة يومياً من المهاجرين غير الشرعيين إلى الأراضي الأمريكية.
وقدّمت وزارة العدل طلب استئناف طارئ يوم الأربعاء، وطلبت من القضاة تعليق حكم الاستئناف الصادر الشهر الماضي لمصلحة ولاية تكساس، الذي يحظر قطع الأسلاك الشائكة التي نصبتها دوريات الحدود لحماية الحدود ومنع دخول المهاجرين غير الشرعيين بأمر حاكم الولاية الجمهورية .
ووضعت ولاية تكساس أسلاكاً شائكة على مسافة 50 كيلومترًا بالقرب من نهر ريو غراندي قرب مدينة إيغل باس الحدودية، حيث شهدت هذه المنطقة دخول أعداد كبيرة من المهاجرين غير الشرعيين في الأشهر الأخيرة. كما قامت الولاية بتركيب أسلاك شائكة أخرى حول مدينة الباسو ووادي ريو غراندي، ومنحت حاكم الولاية الجهات الأمنية سلطة اعتقال وسجن أي شخص يدخل أراضي تكساس بطريقة غير قانونية بتهمة التعدّي على ممتلكات الآخرين.