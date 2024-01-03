الأسلاك الشائكة تشعل الجدل بين إدارة بايدن وولاية تكساس على حدود المكسيك

ووضعت ولاية تكساس أسلاكاً شائكة على مسافة 50 كيلومترًا بالقرب من نهر ريو غراندي قرب مدينة إيغل باس الحدودية، حيث شهدت هذه المنطقة دخول أعداد كبيرة من المهاجرين غير الشرعيين في الأشهر الأخيرة. كما قامت الولاية بتركيب أسلاك شائكة أخرى حول مدينة الباسو ووادي ريو غراندي، ومنحت حاكم الولاية الجهات الأمنية سلطة اعتقال وسجن أي شخص يدخل أراضي تكساس بطريقة غير قانونية بتهمة التعدّي على ممتلكات الآخرين.