أخطأ في تاريخ ميلاد زوجته فأتاه الحظ.. فرنسي يربح 200 ألف يورو!

لم يتوقع زوجان فرنسيان أن خطأً سيتحول إلى ضربة حظ وسيكسبهما ما يقارب 200 ألف يورو في لعبة اليانصيب "أورو ميليونز" في بداية شهر سبتمبر، بعد أن كان الزوج يستخدم نفس الأرقام دائمًا.