انقلاب حافلة يقتل 17 ويصيب 41 آخرين في باكستان

تسبّب انقلاب حافلة، كانت تقلّ عددًا من الأشخاص في باكستان، وكانت في طريقها إلى ضريح في جنوب غرب البلاد؛ في وفاة ما لا يقلّ عن 17 حاجًّا، وإصابة 41 آخرين.