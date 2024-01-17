العالم يستعد لوباء جديد أكثر فتكًا بعد كوفيد 19.. ما هو المرض إكس؟

وقال مدير المنظمة في أوروبا هانس كلوغه: "ينعم 1.4 مليون شخص في منطقتنا، جُلُّهم مسنون، بحياتهم برفقة أقاربهم؛ لأنهم اتخذوا القرار المهم بأخذ لقاح ضد كوفيد-19".

وسجلت المنطقة، التي تشمل 53 بلدًا، وتمتد حتى آسيا الوسطى، أكثر من 277.7 مليون إصابة بكوفيد-19 حتى 19 ديسمبر 2023، وفق منظمة الصحة العالمية.