إيران.. اختراقُ كاميرات "سجن إيفين" والكشف عن تدريبات لقتل المتظاهرين

كما نشرت مقاطع من سجن النساء في فرع "إيفين" سيئ الصيت، حيث يُحتجز العديد من السجناء السياسيين، ومعتقلي الرأي، فضلاً عن مزدوجي الجنسية الذين تستعملهم طهران عادة كورقة مساومة مع الغرب.