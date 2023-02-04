إيران.. اختراقُ كاميرات "سجن إيفين" والكشف عن تدريبات لقتل المتظاهرين

أعلنت مجموعة من القراصنة، تُدعى "جماعة علي"، اختراق نظام منظمة السجون الإيرانية، وسجن إيفين بطهران.
ونشرت المجموعة مقطع فيديو، أعلنت فيه الاختراق، وكتبت أن مقاطع الفيديو تُظهر "إجراء تدريبات على إطلاق النار مباشرة باتجاه الصدر على يد فرقة خاصة"، و"الضرب والإهانة" في سجون إيران، بحسب موقع "إيران إنترناشونال".
وكانت المجموعة قد نشرت في أغسطس 2021 تسريبات فظيعة، كشفت النقاب عن ممارسة مخيفة، يرتكبها الأمن الإيراني في سجن إيفين سيئ السمعة في طهران، وبثَّت تسجيلات مصوَّرة، التقطتها كاميرات المراقبة الأمنية بالسجن لحظة بلحظة.
وظهر في تلك المقاطع حراس يضربون سجناء، ويجرُّون معتقلاً فاقد الوعي على الأرض.. فيما بدت في مقاطع أخرى اشتباكات بين الحراس والسجناء.
كما نشرت مقاطع من سجن النساء في فرع "إيفين" سيئ الصيت، حيث يُحتجز العديد من السجناء السياسيين، ومعتقلي الرأي، فضلاً عن مزدوجي الجنسية الذين تستعملهم طهران عادة كورقة مساومة مع الغرب.
وتشهد إيران احتجاجات عارمة في مختلف أنحاء البلاد منذ سبتمبر الماضي، وشهدت عنفًا من قِبل قوات الأمن، ومئات الاعتقالات في صفوف المحتجين.