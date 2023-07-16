كندا.. الحرائق تلتهم 100 كليومتر مربع من الغابات

كما أنه يتم الشعور بآثار درجات الحرارة القياسية والجفاف في أماكن أخرى من القارة؛ إذ غطى مدن نيويورك وديترويت وشيكاغو أخيرًا ضباب كثيفٌ من الدخان الذي يميل إلى اللون الأصفر ويتجه جنوبًا.