قبل وبعد الإقلاع.. خبراء: 9 وصايا ذهبية للنجاة في حوادث الطائرات

وفيما أشارت الصحيفة إلى أن السفر الجوي يعد أحد أكثر وسائل النقل أماناً، وفقاً لمجلس السلامة الوطني، اعتبرت أنه ليس خالياً تماماً من الأخطار التي يمكن أن تصادف الركاب خلال سفرهم، ما يستدعي أن تكون مستعداً لها حال حدوثها.