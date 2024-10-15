بسيطة وصغيرة.. ما هي مفاعلات "غوغل" النووية؟

وقال الرئيس التنفيذي لـ"غوغل"، سوندار بيتشاي، في مقابلة في وقت سابق من هذا الشهر: "من الواضح أن استثمارات الذكاء الاصطناعي أضافت إلى حجم المهمة المطلوبة. نحن الآن نتطلع إلى استثمارات إضافية، سواء كانت في مجال الطاقة الشمسية، أو تقييم تقنيات مثل المفاعلات النووية النمطية الصغيرة".