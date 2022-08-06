صاعقة برق تقتل 3 أشخاص قرب البيت الأبيض.. شاهد لحظة الرعب

وضربت الصاعقة حديقة صغيرة على الجانب الآخر من شارع البيت الأبيض، مما أدى إلى إصابة رجلَيْن وامرأتَيْن، بينهم زوج وزوجة من ولاية ويسكونسن، "بجروحٍ خطيرة تهدّد حياتهم"، حسب بيان صدر عن إدارة الإطفاء والطوارئ في واشنطن، وفق ما نقلت صحيفة "واشنطن بوست".