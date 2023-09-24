بين فكيه جثة رجل.. فيديو إطلاق النار على تمساح عملاق بأمريكا

وتمكن موظفو الطوارئ بالتعاون مع لجنة فلوريدا للحفاظ على الأسماك والحياة البرية، من انتشال التمساح من الماء، وقاموا بفحصه والتأكد أن بفمه جزء من جثة شخص ميت، وبعدها تم إطلاق النار عليه وقتله، ووصفه المسؤولون بأنه "قتل رحيم".