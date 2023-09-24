بين فكيه جثة رجل.. فيديو إطلاق النار على تمساح عملاق بأمريكا

أطلقت الشرطة الأمريكية النار على تمساح عملاق، بعد اكتشاف جثة شخص ميت بين فكيه في قناة مائية بولاية فلوريدا، يوم الجمعة الماضي.
وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، وقع الحادث المروع بعد ظهر الجمعة الماضي، في كليرواتر بولاية فلوريدا الأمريكية.
ورصد العديد من سكان ضاحية لارجو، المشهد المرعب للتمساح الذي يبلغ طوله 14 قدمًا، وهو يمسك ضحيته بإحكام بين فكيه القويين أثناء تحركه في ممر مائي.
وحسب الصحيفة، يمكن مشاهدة التمساح وهو يجر فريسته، مما أثار رعب السكان المحليين، الذين بدأ بعضهم في تصوير الحادث المروع.
وقال جاك ماركوس بولارد، أحد سكان المنطقة لتليفزيون "باي نيوز 9" المحلي: "أدركت أن هناك جثة في فم التمساح، لذلك بدأت التقاط المشهد".
وأضاف "بولارد": "توجهت مباشرة إلى إدارة الإطفاء وأبلغتهم بالأمر".
وتمكن موظفو الطوارئ بالتعاون مع لجنة فلوريدا للحفاظ على الأسماك والحياة البرية، من انتشال التمساح من الماء، وقاموا بفحصه والتأكد أن بفمه جزء من جثة شخص ميت، وبعدها تم إطلاق النار عليه وقتله، ووصفه المسؤولون بأنه "قتل رحيم".
وكتبت جنيفر دين التي تعيش في مكان قريب: "كان هناك الكثير من جيراني وهم الذين أخبروني عن التمساح، وبينما كنا واقفين هنا سمعنا إطلاق نار، أعتقد أنهم قتلوا التمساح".
وعقب قتل التمساح، تم انتشال جثة الضحية من الماء. ولم يتم التعرف على هوية صاحب الجثة بعد.
ولا تزال التحقيقات جارية لتحديد السبب الدقيق لموت الضحية في حادث فلوريدا.
وتعتقد سلطات المدينة، أن التمساح القاتل جاءت من بحيرة "ريدج كريست بارك"، مجاورة، والمليئة بالتماسيح.