بعد الشهرة والملايين.. بطل الدوري الإنجليزي يتحول إلى "عامل بناء"

مرت حياة الدولي الإنجليزي داني درينكووتر، بطل الدوري في بلاده مع ليستر سيتي عام 2016، بالكثير من المنعطفات، لكن لم يتوقع أحد أن اللاعب الذي انتقل مقابل عشرات الملايين قبل أعوام سيصبح عامل بناء.
وفي التفاصيل، كان داني درينكووتر أحد أبطال قصة ليستر سيتي الخالدة بعد الفوز ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز 2015-2016، وبعد تحقيق الإنجاز التاريخي تم بيع عقده إلى تشيلسي اللندني مقابل 40 مليون يورو.
واعتزل درينكووتر كرة القدم في أكتوبر الماضي بعمر 33 عامًا فقط، واعترف بأنه عانى اعتلالاً في صحته الذهنية خلال إقامته في لندن، وقال: توفي جدي وجدتي، وأصيب والدي بسرطان الدم، وكنت أعاني وقتها للحصول على حضانة طفلي، وأخيرًا مات كلبي. لقد دُمرت حياتي. وكل هذه العوامل أثرت على مسيرتي مع تشيلسي".
وواصل: "كنت أبحث عن فرصة جديدة للعب كرة القدم، لكن لم أجدها؛ ولهذا اتجهت إلى أعمال البناء. أريد أن أعيش حياة طبيعية"، وفقًا لـ"العربية نت".
وختم درينكووتر: "لقد أضعت أفضل سنوات عمري، والآن لن أجد ذاتي من خلال العمل الذي أقوم به".
ولعب داني مع أندية عدة، مثل كارديف سيتي، واتفورد، أستون فيلا، بخلاف ليستر وتشيلسي.