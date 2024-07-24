بعد الشهرة والملايين.. بطل الدوري الإنجليزي يتحول إلى "عامل بناء"

واعتزل درينكووتر كرة القدم في أكتوبر الماضي بعمر 33 عامًا فقط، واعترف بأنه عانى اعتلالاً في صحته الذهنية خلال إقامته في لندن، وقال: توفي جدي وجدتي، وأصيب والدي بسرطان الدم، وكنت أعاني وقتها للحصول على حضانة طفلي، وأخيرًا مات كلبي. لقد دُمرت حياتي. وكل هذه العوامل أثرت على مسيرتي مع تشيلسي".