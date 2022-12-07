بعد ضبط القاتل.. شاهد لحظة الصدم المتعمد بسيارة ومصرع قائدها في الكويت

ضبط رجال الأمن بالكويت قائد سيارة رانجلر، تَسبب في مصرع قائد مركبة لاند كروز، بعد اصطدامه به متعمدًا على أحد الطرق.
وحسب صحيفة "الرأي" الكويتية، قالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني: إن قطاع الأمن العام تَمَكّن من ضبط قائد مركبة ظهر في مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن قيامه بالاصطدام متعمدًا بمركبة أخرى، تسبب في وفاة قائدها.
وأضافت الإدارة أنه تمت إحالة الشخص المضبوط إلى جهة الاختصاص لاتخاذ اللازم بحقه.
وتحت عنوان "البحث عن الجاني"، كان موقع "المجلس" قد بث فيديو الحادث، وفيه ظهر قائد سيارة "الرانجلر" الرمادية، وهو يصدم عمدًا سيارة "لاندكروز" بيضاء، على طريق الصبية؛ وهو ما تَسبب في مصرع قائد اللاندكروز "خ. ع. أ"، والذي دفن بمقابر الجهراء، حسب الموقع.
جدير بالذكر أن لحظة الجريمة، التقطها قائد سيارة ثالثة كانت تسير على الطريق.