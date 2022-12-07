بعد ضبط القاتل.. شاهد لحظة الصدم المتعمد بسيارة ومصرع قائدها في الكويت

وتحت عنوان "البحث عن الجاني"، كان موقع "المجلس" قد بث فيديو الحادث، وفيه ظهر قائد سيارة "الرانجلر" الرمادية، وهو يصدم عمدًا سيارة "لاندكروز" بيضاء، على طريق الصبية؛ وهو ما تَسبب في مصرع قائد اللاندكروز "خ. ع. أ"، والذي دفن بمقابر الجهراء، حسب الموقع.