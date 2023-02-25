"فيديو البلبلة وخريطة الخطر".. عالِم يكشف للعالم مواقع الزلازل المتوقعة!

إلا أن أقوى تلك الأنشطة كان الزلزال الذي هز طاجيكستان بقوة 7.2 درجات على مقياس ريختر في حوالى الساعة 8:37 صباح الخميس على عمق 10 كيلومترات؛ مما اتفق مع تنبؤات هوغربيتس، الذي قال قبلها إن المنطقة ستتعرض لبعض الأنشطة الزلزالية ما بين 20 و22 فبراير؛ إلا أن أقواها سيكون في 22 فبراير، وربما ذلك ما حدث في زلزال طاجيكستان القوي، الذي هز المنطقة القريبة من حدود الصين.