وسط عراقيل إسرائيلية وتفتيش جسدي.. 8 آلاف يؤدون صلاة العيد في الحرم الإبراهيمي

ومنذ العام 1994 فرض الاحتلال الإسرائيلي تقسيمًا على الحرم الإبراهيمي بواقع 63 بالمئة لليهود، و37 بالمئة للمسلمين، بعد أن ارتكب أحد المستعمرين مجزرة بإطلاقه النار على مصلين في شهر رمضان من ذلك العام؛ ما أدى إلى استشهاد 29 مواطنًا.