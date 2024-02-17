بالفيديو.. بحَّار يوثِّق اللحظات الأخيرة قبل غرق سفينة الشحن التركية

من جانبه، أوضح والي بورصة، محمود دميرطاش، أن طاقم السفينة مواطنون أتراك، وأن ارتفاع الأمواج في منطقة غرق السفينة بلغ ثلاثة أمتار، مفيدا أن السفينة غرقت على بعد 3.5 ميل من الساحل قبالة حي كورشونلو في منطقة كاراكابي، وأن قيادة خفر السواحل والمديرية العامة للسلامة الساحلية تواصلان العمل في المنطقة، وفق ما نقلته "الأناضول".