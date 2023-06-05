لصةٌ تركت طفليها في سيارة من أجل سرقة.. شاهد ما حدث وصدم الجميع

ووفقًا لتقارير الشرطة، تركت أليسيا مور، وهي من أورلاندو في فلوريدا، طفليها داخل سيارة في موقف تابع لمركز تسوق منتصف نهار 26 مايو الماضي؛ وفقًا لسجل اعتقالها.