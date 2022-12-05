ولاية كاليفورنيا الأمريكية.. قد نُعيد فرض الكمامات والتباعد الاجتماعي خلال أسابيع

وفي وقت سابق من هذا العام، كان من المقرر أن تُعيد لوس أنجلوس فرض الكمامات؛ حيث ادّعى المسؤولون أن هناك ارتفاعًا في الحالات؛ إلا أنه بعد ذلك بأسابيع تم رفض القرار، بعد أن أظهرت البيانات تراجع أرقام الإصابات.