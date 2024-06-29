"ناسا" تؤكد: رائدا فضاء مركبة "ستارلاينر" "ليسا عالقَين".. وعودتهما ليست "مستعجلة"

وكان من المقرّر في البداية أن يقضي رائدا الفضاء "بوتش ويلمور، وسوني وليامز" ما يزيد قليلًا على أسبوع في محطة الفضاء الدولية، وهو ما دفع وسائل الإعلام الأمريكية إلى التساؤل عمّا إذا كان رائدا الفضاء من دون وسيلة للعودة إلى الأرض.