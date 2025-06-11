2024.. العام الأكثر دموية منذ الحرب العالمية الثانية بـ61 نزاعًا مسلحًا حول العالم

وحذّرت الدراسة من أن تراجع المشاركة الدولية، خصوصًا من قبل الولايات المتحدة، قد يؤدي إلى عواقب إنسانية وخيمة، مؤكدة أن “الانسحاب من التضامن العالمي هو تخلٍّ عن الاستقرار ذاته الذي ساهمت القوى الكبرى في بنائه بعد عام 1945”.