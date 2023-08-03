فيديو صادم.. البرازيلي مارسيلو يتسبب بإصابة مروعة للاعب أرجنتيني ويغادر الملعب باكيًا

وتلقى مارسيلو، لاعب ريال مدريد السابق بطاقة حمراء ليغادر أرض الملعب باكيًا متأثرًا بالإصابة القوية التي تسبب فيها للاعب الفريق المنافس، فيما كان اللاعب الأرجنتيني يتلوى من الألم على أرض الملعب، محاطًا بلاعبي الفريقين.