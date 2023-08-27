بطريقة جهنمية.. طفلة مصرية تقتل والدها حرقاً عندما حاول إشعال سيجارة

وشرحت الطفلة لرجال الأمن أنها "خططت للتخلص من والدها انتقاماً منه لضربه لها وانفصاله عن والدتها، فتحينت فرصة أنه يشعل السجائر المحشوة بالمواد المخدرة في منزلهما، وفتحت أسطوانة البوتاجاز وعبأت الشقة بالغاز وخرجت وأغلقتها من الخارج، وما أن أشعل والدها السيجارة حتى احترق به المكان".