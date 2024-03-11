أم تحمل طفلها ودمار بالخلفية.. "الغارديان" تنشر رسماً كاريكاتيرياً لرمضان في غزة

وسبق لبارون أن قدّمت عام 2021 قصة غرافيك عن جنوب السودان، بعنوان "المسيرة الطويلة نحو حياة جديدة"، وقبلها عرضت عام 2018 غرافيك وثائقياً عن معاناة النساء الصحية في مخيم شاتيلا للفلسطينيين في لبنان.