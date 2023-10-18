"نتنياهو كذاب".. مندوب فلسطين بالأمم المتحدة يكشف "التغريدة الإسرائيلية التي فضحت جريمة المستشفى"

واستدل منصور بتدوينة غرّد بها المتحدث باسم نتنياهو، وقال فيها: إن إسرائيل نفّذت الضربة (الهجوم على المستشفى) معتقدة أن هناك قاعدة لحماس حول هذا المستشفى، ثم قام المتحدث بحذف تلك التغريدة بعد قليل.