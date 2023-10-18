"نتنياهو كذاب".. مندوب فلسطين بالأمم المتحدة يكشف "التغريدة الإسرائيلية التي فضحت جريمة المستشفى"

اتهم السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور، "إسرائيل" بتنفيذ الهجوم الوحشي على المستشفى الأهلي في غزة، واصفاً رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بأنه "كذاب" لإلقاء اللوم في الهجوم على حركة الجهاد الإسلامي المسلحة.
وخلال مؤتمر صحفي بمقر الأمم المتحدة، وصف منصور؛ نتنياهو بأنه "كذاب"، عندما ألقى اللوم في الهجوم على حركة الجهاد الإسلامي المسلحة، وقال منصور: الآن يغيّرون القصة لمحاولة إلقاء اللوم على الفلسطينيين.
واستدل منصور بتدوينة غرّد بها المتحدث باسم نتنياهو، وقال فيها: إن إسرائيل نفّذت الضربة (الهجوم على المستشفى) معتقدة أن هناك قاعدة لحماس حول هذا المستشفى، ثم قام المتحدث بحذف تلك التغريدة بعد قليل.
وأشار منصور؛ أيضاً إلى أن متحدثًا باسم الجيش الإسرائيلي، أعلن سابقًا أن المستشفيات قد تكون أهدافًا محتملة ويجب إخلاؤها.
وقال منصور: إن الإسرائيليين مسؤولون عن تلك الجريمة ولا يمكنهم اختلاق القصص للتعامل معها.