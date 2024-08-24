"وكأنه ساحر".. صراع جيل الألفية وZ لتغيير الوظائف ورفض الولاء للشركات!

ويرى خبير الموارد البشرية أن هذا التغيير ليس بالضرورة أن يكون سلبيًّا، بل على العكس قد يكون له جوانب إيجابية، مثل زيادة الإنتاجية والإبداع في مكان العمل؛ حيث إن الأجيال السابقة، ومنها جيل الألفية، كانت تخشى فقدان الوظيفة مما كان يقيد طموحاتها ويمنعها من تحقيق النجاحات؛ في حين أن هذا الجيل الجديد مستعد للتغيير وقتما يجد فرصة أفضل؛ مما يجعله أكثر قدرة على التطور والنجاح في مسيرته المهنية؛ بحسب تعبيره.