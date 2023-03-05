هزة أرضية بقوة 3.8 درجات على مقياس ريختر تضرب شمال غرب مدينة تدمر السورية

وكان الزلزال المدمر بقوة 7.7 درجات على مقياس ريختر، قد ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا، فجر الاثنين 6 فبراير، ووصلت ارتداداته إلى دول أخرى في المنطقة، وشعر به السكان في لبنان وفلسطين والأردن والعراق ومصر، وأدى إلى مقتل الآلاف في البلدين وتدمير آلاف الوحدات السكنية.