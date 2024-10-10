الإعصار ميلتون يضرب الساحل الغربي لفلوريدا برياح عاتية وفيضانات محتملة وانقطاع الكهرباء عن 1.5 مليون منزل

وصل الإعصار ميلتون إلى الساحل الغربي لفلوريدا بالقرب من جزيرة سيستا كي، صباح الخميس، كعاصفة من الفئة 3 بعدما تراجعت قوته من الفئة 5 في الأيام الأخيرة. ورغم تراجعه إلى الفئة 3، إلا أن سرعة الرياح لا تزال تبلغ 193 كيلومترًا في الساعة، مما يشكل خطراً كبيراً على حياة السكان والممتلكات. وترافق العاصفة تحذيرات من عواصف مد بحرية خطيرة قد تصل إلى 13 قدمًا، مما يهدد الفيضانات الساحلية في العديد من المناطق المنخفضة.