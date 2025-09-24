تحذيرات في جزر الأزور البرتغالية مع اقتراب الإعصار "جابريل" من الفئة الثالثة

وأفاد المركز الوطني الأمريكي للأعاصير بأن العاصفة من الفئة الثالثة، ومن المتوقع أن تضعف، لكنها ستقترب من جزر الأزور في وقت متأخر من يوم غد الخميس، كإعصار، مع احتمال أن تكون الأحوال الجوية المصاحبة له خطيرة مساء الخميس ويوم الجمعة.