تحذيرات في جزر الأزور البرتغالية مع اقتراب الإعصار "جابريل" من الفئة الثالثة

صدر تحذير لجزر الأزور البرتغالية ذاتية الحكم، مع اندفاع الإعصار "جابريل" نحو مياه الأطلسي المفتوحة، في طريقه إلى الأرخبيل البركاني.
وأفاد المركز الوطني الأمريكي للأعاصير بأن العاصفة من الفئة الثالثة، ومن المتوقع أن تضعف، لكنها ستقترب من جزر الأزور في وقت متأخر من يوم غد الخميس، كإعصار، مع احتمال أن تكون الأحوال الجوية المصاحبة له خطيرة مساء الخميس ويوم الجمعة.
وأوضح المرصد أن الأمواج الناتجة عن الإعصار "جابريل" ستستمر في التأثير على برمودا والساحل الشرقي للولايات المتحدة من شمال كارولاينا، إضافة إلى الساحل الكندي المطل على المحيط الأطلسي.
وأشار خبراء الأرصاد الجوية إلى أن العاصفة قد تتسبب في فيضانات ساحلية هائلة في سلسلة الجزر، إضافة إلى أمواج عالية ومدمرة، متوقعين أن يصل معدل الهطول إلى نحو 13 سنتيمترًا من الأمطار في وسط وغرب الأرخبيل.