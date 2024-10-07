مؤسس أمازون "جيف بيزوس": هذه العادة الصباحية البسيطة ساهمت في نجاحاتي

وأشار إلى أنه يفضل عقد الاجتماعات الصعبة مع الموظفين الذين يعانون من مشاكل في الذكاء قبل الغداء؛ لأنه بحلول الساعة الخامسة مساء، يشعر بأنه لا يستطيع التفكير في هذه المشكلة؛ وهو ما يجعله يعيد المحاولة مرة أخرى في الساعة العاشرة من صباح اليوم التالي.