شاهد.. حريق يندلع في قصر فرساي بفرنسا والأمن يضطر إلى إجلاء الزوار

أظهرت مقاطع مصورة اندلاع حريق في قصر فرساي بفرنسا اليوم الثلاثاء، وكشف متحدث باسم القصر أنهم اضطروا إلى إجلاء الزوار من أحد أكثر المواقع السياحية ازدحامًا في فرنسا قبل السيطرة عليه.