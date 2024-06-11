شاهد.. حريق يندلع في قصر فرساي بفرنسا والأمن يضطر إلى إجلاء الزوار

أظهرت مقاطع مصورة اندلاع حريق في قصر فرساي بفرنسا اليوم الثلاثاء، وكشف متحدث باسم القصر أنهم اضطروا إلى إجلاء الزوار من أحد أكثر المواقع السياحية ازدحامًا في فرنسا قبل السيطرة عليه.
وتفصيلاً، قال المتحدث إن "رجال الإطفاء جاءوا. ولم يعد هناك دخان ولا ألسنة نيران، ولم تُلحق أضرار بالمقتنيات"، وفق ما نقلت وكالة "رويترز".
وأوضح المتحدث أن الحريق اندلع في منطقة من السطح كانت تُجرى فيها أعمال ترميم.
يُذكر أن القصر التاريخي أُقيم في القرن السابع عشر للملك لويس الرابع عشر، وكان المقر الملكي الرئيس حتى الثورة الفرنسية والإطاحة بالنظام الملكي في عام 1789.
ويزور القصر كل عام أكثر من سبعة ملايين شخص. وفي وقت لاحق من هذا الصيف، يستضيف فعاليّات الفروسية في الألعاب الأولمبية، وفقًا للعربية نت.
وفي عام 2019، التهم حريق سطح كاتدرائية نوتردام في باريس واجتاح الحريق برج الكنيسة، وكاد يُطيح بأبراج الجرس الرئيسة.
وشاهد جمهور التلفزيون بأنحاء العالم في هلع احتراق المبنى الذي يعود تاريخه إلى القرون الوسطى.