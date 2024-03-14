"لغز القرن".. 10 سنوات و3 روايات من تفاصيل الاختفاء الغامض لـ"الرحلة السعيدة"!

أخيرًا عُثر على بعض حطام طائرة الركاب الماليزية لاحقًا، وكان ذلك بعد مرور 16 شهرًا أو أكثر على الاختفاء الغامض.. البقايا الصغيرة نقلتها التيارات المائية إلى شواطئ غرب المحيط الهندي، من بينها رفراف لجناح طائرة الركاب المختفية، عُثر عليه على شاطئ جزيرة ريونيون.. تلك البقايا دفعت الخبراء إلى استنتاج مفاده أن الطائرة لم تحاول الهبوط؛ بل سقطت في الماء.