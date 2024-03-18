غياب مفاجئ وشائعات.. هل لـ "كيت ميدلتون" علاقة بإعلان "التأهب" في بريطانيا

وقالت المصادر إن الوكالات تعتقد أن الصورة، التي قال قصر كنسينغتون في لندن إنها التُقطت الأسبوع الماضي في وندسور، والتي تظهر الأميرة كيت ميدلتون وأطفالها الثلاثة: الأمير جورج، 10 أعوام، والأميرة شارلوت، 9 أعوام، والأمير لويس، 5 أعوام، قد تمّ تحريرها من الصورة الأصلية.