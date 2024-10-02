هل ذراعك اليمنى أم اليسرى هي الأفضل لتلقي اللقاحات؟.. هذا ما يقوله الخبراء

وتعليقاً على الدراسة، قال الدكتور أوفر ليفي، أخصائي الأمراض المعدية للأطفال ومدير برنامج اللقاحات الدقيقة في مستشفى بوسطن للأطفال: على الرغم من أن الدراسة أولية وصغيرة، إلا أنها تُظهر كيف أن السبب وراء تفاعل بعض الأشخاص بشكل مختلف مع اللقاحات يمكن أن يتجاوز عوامل مثل العمر والجنس والظروف الطبية.