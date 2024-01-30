رصاص الغدر في صدر المرضى.. شاهد لحظة دخول الإسرائيليين "متنكرين" للمستشفى وقتل 3 فلسطينيين

وطالبت وزارة الصحة الفلسطينية في بيانها، "بشكل عاجل، الهيئة العامة للأمم المتحدة والمؤسسات الدولية والمنظمات الحقوقية، بوضع حد لسلسلة الجرائم اليومية التي يرتكبها الاحتلال بحق أبناء شعبنا والمراكز الصحية في قطاع غزة والضفة الغربية، وتوفير الحماية اللازمة لمراكز وطواقم العلاج والإسعاف".