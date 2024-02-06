فيديو مرعب.. سر المرأة التي تشبثت بمقدمة سيارة مسرعة بأمريكا

ونقل تلفزيون " كيه تي إل أيه" عنها قولها: إنها أثناء تناولها الطعام، اقتربت امرأة منها وأمسكت بمقود الكلب، وظنت أن المرأة تريد مداعبة حيوانها المحبب للحظة، لكن المرأة سارت بالكلب خارجة من باب المطعم، واتجهت مباشرة إلى سيارة سيدان بيضاء، وهنا أسرعت وخرجت من المطعم ووقف أمام السيارة التي كان بداخلها أربعة أشخاص، وعندما تحركت السيارة بسرعة، قفزت فوق مقدمتها.