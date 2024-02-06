فيديو مرعب.. سر المرأة التي تشبثت بمقدمة سيارة مسرعة بأمريكا
كشف فيديو مرعب وغريب عن اللحظة التي كانت فيها سيارة سيدان بيضاء تسرع بأحد شوارع مدينة لوس أنجلوس، بينما جلست امرأة على مقدمة السيارة متشبثة بالغطاء، لتكشف وسائل إعلام أمريكية القصة وراء المشهد.
وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، وقع الحادث حوالي الساعة 2.30 بعد ظهر يوم 18 يناير الماضي، حين كانت سيدة أمريكية تتناول طعام الغداء بأحد المطاعم في شارع جراند أفينيو بالقرب من الشارع الثامن، وبصحبتها كلبها البولدوج الفرنسي "أونيكس".
ونقل تلفزيون " كيه تي إل أيه" عنها قولها: إنها أثناء تناولها الطعام، اقتربت امرأة منها وأمسكت بمقود الكلب، وظنت أن المرأة تريد مداعبة حيوانها المحبب للحظة، لكن المرأة سارت بالكلب خارجة من باب المطعم، واتجهت مباشرة إلى سيارة سيدان بيضاء، وهنا أسرعت وخرجت من المطعم ووقف أمام السيارة التي كان بداخلها أربعة أشخاص، وعندما تحركت السيارة بسرعة، قفزت فوق مقدمتها.
وفي اللقطة الغريبة، ظهرت وهي فوق مقدمة السيارة متشبثة بالغطاء، وغير مستعدة للتنازل عن كلبها، لكن السيارة زادت من سرعتها، ثم انحرفت في شارع جانبي، لتسقط "زكريا" عن مقدمتها.
وحسب الصحيفة، فقد أعلنت شرطة لوس انجلوس القبض على امرأة تدعى سادي سلاتر، تبلغ من العمر 21 عامًا، بعدما ظهرت في لقطات فيديو كاميرا المراقبة وهي تقوم بسرقة كلب بولدوج فرنسي، والذي شوهدت صاحبته متشبثة بغطاء السيارة لحظة هروب اللصوص.
وقد تم التعرف على سادي سلاتر من قبل شرطة لوس أنجلوس بعد أن عمل الضباط طوال الليل على "تحديد مكان المرأة المشتبه بها، والمطلوبة في هذه الجريمة واعتقالها".
ورغم القبض على "سلاتر"، لم تتم إعادة الكلب حتى الآن، لكن المحققين قالوا إنهم يواصلون إجراء المقابلات مع كل المشتبه بهم.
وعقب علمها بالقبض على المرأة "سلاتر"، قالت إنها كانت قد "صرخت من الفرح"، لكنها "تنتظر أن يعود كلبها أونيكس".
وأضافت: "أنا أحب هذا الكلب.. وأفتقد وجوده بشدة، لا أستطيع الانتظار لرؤيته ثانية".
وعرضت مكافأة ضخمة لمن يعيد لها كلبها، والذي يبلغ ثمنه ألف دولار.
وقالت شرطة لوس انجلوس، رغم خطورة تشبثها بالسيارة، لأنها عرّضت حياتها للخطر، خاصة حين أسقطها اللصوص في أحد المنحنيات، لكن ما فعلته ساعد الشرطة على معرفة السيارة وتتبعها عبر كاميرات المراقبة.