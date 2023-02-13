فيديو.. هبوط اضطراري لطائرة أمريكية بعد اشتعال أحد محركاتها

لجأت طائرة تُقِل عشرات الركاب من اسكتلندا إلى مطار جون كينيدي في نيويورك، للهبوط اضطراريًّا بعد اشتعال النيران في أحد محركاتها.
وأظهر مقطع فيديو للحادث المروع، شرارات ضخمة تتطاير من أسفل أحد أجنحة الطائرة، كما يمكن سماع الركاب القلقين في الخلفية.
وحسب المعلومات التي نقلتها "روسيا اليوم" فإنه بعد نصف ساعة من إقلاع الطائرة التابعة لشركة "دلتا إيرلاينز" الأمريكية لاحظ الركاب اشتعال النيران؛ مما اضطر الطائرة إلى الهبوط اضطراريًّا في مطار غلاسكو بريستويك الذي يقع على بعد 80 ميلًا فقط من نقطة الإقلاع.
وأصدرت شركة الطيران بيانًا قالت فيه: "حوّلنا مسار رحلة دلتا رقم 209 والتي كان مقررًا اتجاهها من إدنبرة إلى نيويورك جون كنيدي، بأمان إلى بريستويك بغلاسكو؛ إثر مشكلة ميكانيكية بالطائرة، نعتذر لعملائنا عن هذا الإزعاج ونعمل على إيصالهم إلى وجهتهم النهائية في أسرع وقت ممكن".