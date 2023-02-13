فيديو.. هبوط اضطراري لطائرة أمريكية بعد اشتعال أحد محركاتها

وأصدرت شركة الطيران بيانًا قالت فيه: "حوّلنا مسار رحلة دلتا رقم 209 والتي كان مقررًا اتجاهها من إدنبرة إلى نيويورك جون كنيدي، بأمان إلى بريستويك بغلاسكو؛ إثر مشكلة ميكانيكية بالطائرة، نعتذر لعملائنا عن هذا الإزعاج ونعمل على إيصالهم إلى وجهتهم النهائية في أسرع وقت ممكن".