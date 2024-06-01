خطآن فادحان للمحامين وراء إدانته جنائيًّا.. خبراء: ترامب خسر "قضية يمكن كسبها"

وردًّا على ذلك، قدّم المدعون العشرات من الوثائق التي دعمت شهادة كوهين وجعلته يبدو أكثر مصداقية وجعلت القضية أقوى؛ حتى إن المدعي العام جوشوا ستينغلاس قال للمحلفين: "الأمر لا يتعلق بما إذا كنت تحب مايكل كوهين أم لا، الأمر يتعلق بما إذا كان لدى كوهين معلومات مفيدة وموثوقة ليقدّمها حول ما حدث في هذه القضية، والحقيقة هي أنه كان في أفضل وضع لمعرفة ذلك بسبب قربه من ترامب".