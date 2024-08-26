كشفت عن "زر" لا يعرفه كثيرون.. طفلة تائهة تعود لأسرتها باستخدام "ماكينة الصراف الآلي"

وحسب صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست"، حدثت الواقعة في 30 يوليو الماضي، في مدينة هانغتشو بمحافظة جيجيانغ غربي الصين، حين كانت الفتاة البالغة من العمر 8 سنوات، عائدة إلى المنزل مع جدها، لكنها دون أن تنتبه، انفصلت عنه وضلّت الطريق.