كشفت عن "زر" لا يعرفه كثيرون.. طفلة تائهة تعود لأسرتها باستخدام "ماكينة الصراف الآلي"

حازت طفلة صينية سريعة التفكير إعجاب الجميع عبر الإنترنت، بعدما وجدت طريقة ذكية لطلب المساعدة، دون الحاجة إلى هاتف محمول أو سؤال شخص غريب في الشارع، وذلك بعدما انفصلت عن جدّها وضلت الطريق.
وحسب صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست"، حدثت الواقعة في 30 يوليو الماضي، في مدينة هانغتشو بمحافظة جيجيانغ غربي الصين، حين كانت الفتاة البالغة من العمر 8 سنوات، عائدة إلى المنزل مع جدها، لكنها دون أن تنتبه، انفصلت عنه وضلّت الطريق.
ولأنه لم يكن مع الفتاة هاتف محمول، ولم ترغب بسؤال شخص غريب في الشارع، توجهت الفتاة نحو ماكينة صراف آلي لاحظت وجودها بالشارع، وعلى الفور ضغطت الفتاة على "زر اتصال الطوارئ" بجوار الماكينة، والذي ربطها بمركز مراقبة البنك.
وحسب الصحيفة، على الفور أجاب تشو دونغ ينغ، أحد موظفي بنك كوزهو الريفي التجاري، على اتصال الفتاة من خلال نظام الاتصال الداخلي.
وسأل الموظف: "هل لديك رقم هاتف جدك؟"، لكن الفتاة لم يكن لديها، ولم تستطع أيضًا تذكر أرقام هواتف أفراد آخرين من عائلتها.
بعد فترة وجيزة من ضغط الفتاة على الزر بجوار ماكينة الصراف الآلي، جاءت الشرطة لمساعدتها.
وقالت الصحيفة: إن موظف البنك أبلغ الشرطة، وطالب الفتاة بالبقاء في مكانها مع الاستمرار في مواساتها، والتأكيد على أن الشرطة في طريقها إليها.
وبالفعل، وصل ضباط من مركز شرطة مكتب الأمن العام لمقاطعة كايهوا، بسرعة إلى مكان الفتاة، وتمت إعادتها إلى جدها، الذي كان يبحث عنها.
وحسب صحيفة "تايد نيوز" المحلية، تتميز العديد من أجهزة الصراف الآلي المحلية في هانغتشو بوجود نوعين من أزرار المساعدة في حالات الطوارئ بجانب الماكينة، هما؛ "زر اتصال الطوارئ" و"وزر إنذار الطوارئ" الأحمر.
وقال البنك: إن زر الاتصال في حالات الطوارئ يسمح للناس بالاتصال مباشرة مع مركز مراقبة البنك.
من ناحية أخرى، تم تصميم زر الإنذار لتنبيه الشرطة بسرعة أثناء حالات الطوارئ في ماكينة الصراف الآلي.
وفي حين استخدم موظف البنك "تشو" هذه الطريقة في التواصل مع العديد من المواطنين، لكنها المرة الأولى التي يطلب منه إعادة طفلة ضالة إلى أهلها عبر أزرار الصراف الآلي.
وأشاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي بذكاء الفتاة وسرعة تصرفها، فقال أحد المعلقين: "إنها ذكية للغاية".
فيما أعرب آخرون عن دهشتهم من الاستخدام الجديد لماكينة الصراف الآلي، وقال معلق: "هذه هي المرة الأولى التي أعرف فيها أنه يمكن استخدام ماكينة الصراف الآلي بهذه الطريقة. تحية للفتاة الصغيرة الذكية والموظفين الودودين".