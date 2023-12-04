في ثوران بركان ميرابي بإندونيسيا.. مشاهد مرعبة للضحايا ورماد في عنان السماء

وثار بركان في غرب إندونيسيا، الأحد، مطلقًا عمودًا من الرماد وصل ارتفاعه إلى 3 آلاف متر؛ مما أدى إلى إجلاء عشرات المتنزهين حول فوهته؛ حسب ما أفاد به مسؤولون.