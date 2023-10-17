شاهد اللقطة المثيرة للجدل.. مدرب منتخب الجزائر يعلّق على ما حدث مع لاعبه "بن رحمة"

وفي تصريحه خلال مؤتمر صحفي عقب نهاية المباراة، قال "بلماضي": لا أريد أن أتحدث عما حدث مع "بن رحمة". مثل هذه الأمور تحدث في كرة القدم. هو لم يكن سعيدًا عندما خرج، وأنا كذلك لم أكن سعيدًا. لا يمكننا إحداث قصة أخرى مثلما حدث مع سليماني حول ركلة الجزاء خلال الأيام الماضية. لا توجد أي فائدة للمنتخب في التحدث حول ما حدث، ربما الفائدة للصحافة فقط.