فيروس شبيه بكورونا في خفافيش بالبرازيل.. تحذير مبكر أم خطر وشيك؟

اكتشف علماء من اليابان والبرازيل فيروساً جديداً في خفافيش برازيلية يشترك مع “كوفيد-19” في امتلاك “موقع انقسام الفورين” في البروتين الشوكي، ما قد يسهل دخوله إلى الخلايا البشرية.