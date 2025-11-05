فيروس شبيه بكورونا في خفافيش بالبرازيل.. تحذير مبكر أم خطر وشيك؟

اكتشف علماء من اليابان والبرازيل فيروساً جديداً في خفافيش برازيلية يشترك مع “كوفيد-19” في امتلاك “موقع انقسام الفورين” في البروتين الشوكي، ما قد يسهل دخوله إلى الخلايا البشرية.
الدراسة حللت عينات جُمعت عام 2019 وعثرت على الفيروس في خفاش “بارنيل ذو الشارب”.
ورغم التشابه الوظيفي، تبقى النتائج أولية ولم تُنشر بعد في مجلة محكّمة، ولم تُختبر بعد قدرة الفيروس على إصابة البشر فعلياً.
ووصف الباحثون النتائج بأنها إنذار مبكر يستدعي تكثيف المراقبة، مؤكدين أن كثيراً من الأوبئة تبدأ من انتقال الأمراض من الحيوانات إلى الإنسان. نُقلت التفاصيل وفق ملخصات الدراسة الأولية.