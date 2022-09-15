بالفيديو.. اللقطات الأولى للرجل الذي صدم سيارة الرئيس الأوكراني

وكانت الرئاسة الأوكرانية قد أعلنت مساء الأربعاء، أن سائقًا اصطدم بعربته بسيارة كان على متنها الرئيس زيلينسكي، الذي "لم يصب بجروح بالغة" في الحادث الذي وقع في كييف.