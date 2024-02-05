فيلم "الجزيرة" يتكرر في صعيد مصر.. والشرطة المصرية تدهم "وكر المخدرات"

جديرٌ بالذكر أن السينما المصرية قدّمت عام 2007 فيلم "الجزيرة"، لأحمد السقا، وأحداث الفيلم تروي وقائع حقيقية، مستوحاة من قصة عزت حنفي، وهو تاجر مخدرات وأسلحة أسيوطي كان متحالفاً مع الحكومة من أجل القضاء على الإرهابيين في صعيد مصر، لكن تطور الوضع وخرج عزت حنفي عن السيطرة، فانقلبت الحكومة والشرطة عليه.