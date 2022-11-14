"هل تموت من أجل المشاهدات؟".. فيديو مرعب لمغامر في مكان لا يخطر على البال

في فيديو جنوني، وثّق رجل مغامرة خطيرة، حين رقد مسترخيًا على أرجوحة بين قمتي جبلين في إسبانيا؛ فيما انتقد كثيرون ما قام به الرجل؛ محذرين من خطورته الشديدة.