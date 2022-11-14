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"هل تموت من أجل المشاهدات؟".. فيديو مرعب لمغامر في مكان لا يخطر على البال
في فيديو جنوني، وثّق رجل مغامرة خطيرة، حين رقد مسترخيًا على أرجوحة بين قمتي جبلين في إسبانيا؛ فيما انتقد كثيرون ما قام به الرجل؛ محذرين من خطورته الشديدة.
وحسب "سكاي نيوز عربية"، في الفيديو الذي تمت مشاركته على منصة "ريديت"، يظهر رجل في صورة مخيفة وهو مستلق على أرجوحة تبدو كما لو أنها معلقة في الهواء.
ويعرض المغامر الذي يوثّق تجربته "المخيفة"، المكان حيث تبدو جبال شديدة الانحدار مكسوة بالثلوج.
وعلّق كثيرون على المغامرة الخطرة؛ حيث قال أحدهم: "كيف استطاع الوصول لهذا المكان المرعب"، بينما أضاف آخر: "لست مستعدًّا للمغامرة بحياتي من أجل الحصول على مشاهدات كبيرة".